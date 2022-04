Soldado do exército desaparece em rio ao ser levado pela correnteza, após embarcação afundar no interior do AC

61° Batalhão de Infantaria de Selva informou que houve uma pane no motor da embarcação ocupada pelo militar, que começou e encher de água e afundou.

Militar caiu no encontro dos Rios Amônia e Juruá.

Um soldado do exército do Comando de Fronteira/61° Batalhão de Infantaria de Selva (CFron Juruá/61° BIS) desapareceu nas águas do Rio Amônia, após a embarcação que ele trafegava apresentar uma pane no motor e afundar, em Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre.

A informação foi confirmada por um comunicado emitido pelo 61° BIS. O acidente ocorreu na madrugada deste domingo (3). Na embarcação estava o soldado Fábio Rodrigo dos Santos Benjamin que foi levado pela correnteza, outros dois militares e o condutor do barco.

Segundo informações do Batalhão, os militares cumprem missão de patrulhamento no Destacamento Especial de Fronteira de Marechal Thaumaturgo. Eles estavam de folga e retornavam para a base.

“A embarcação do tipo bajola virou no encontro das águas dos Rios Amônia e Juruá, devido à pane do motor e às fortes correntezas típicas na região nesta época do ano”, diz o comunicado.

Mas, durante a travessia, o motor parou de funcionar e começou a entrar água na embarcação que afundou. Os outros três conseguiram nadar em direção a uma embarcação que havia próximo ao local, Benjamin foi arrastado pela correnteza.

Após chegarem à base e informar o ocorrido, uma embarcação deu início as buscas para verificar se o militar estava próximo à alguma margem ou ao longo do leito dos rios.

O batalhão informou que as buscas continuam. E também pontuou que será instaurado procedimento administrativo para apurar a circunstância dos fatos.

“O Exército Brasileiro age prontamente, com transparência e oportunidade, para resolver todo e qualquer tipo de incidente envolvendo seus militares, e se solidariza neste momento difícil com os amigos e familiares do referido militar, prestando todo tipo de apoio necessário”, conclui.

Fonte: g1 AC