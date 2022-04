“Soco na cara”, Gloria Pires é encurralada por bandidos, reage a assalto e relato é feito ao Brasil

Gloria Pires emprestou todo o seu carisma e prestígio para o programa Que História É Essa, Porchat?, que estreou mais uma temporada no final do último mês no GNT. Na atração, a atriz relembrou uma situação em que presenciou um furto. A famosa decidiu correr atrás dos delinquentes.

A artista contou que estava em uma lanchonete quando um grupo de meninos de diferentes idades entrou no espaço. Um deles furtou o colar de uma das moças. Em uma atitude de impulso, Gloria Pires decidiu sair correndo atrás dos rapazes e conseguiu recuperar a joia e devolveu para a mulher.

Fábio Porchat, então, lembrou que Gloria Pires poderia ter ‘tomado um soco na cara’. “Sim, podia ter acontecido”, disse ela. Mas, essa não foi a única vez que a atriz entrou em um embate com um grupo de marginais. Ela relembrou a situação em que quase foi furtada no metrô em Paris.

Eu tava no metrô em Paris, tava indo fazer ginástica, mas com a bolsa aberta. Ai desci na estação e quando to indo para escada três moças vieram falando um inglês bem complicado de entender pedindo ajuda com um mapa. Elas foram me levando para uma pilastra para apoiar o mapa”, começou ela.

“Falando coisas enroladas e eu não tinha muita certeza do que elas queriam saber. Enquanto eu to lá explicando pra elas eu comecei a sentir uma coisa no meu ombro, mas eu tava tão envolvida ali em entender. Mas sentindo aquele negocio. Quando eu olhei eu vi a moça tirando a carteira de dentro da minha bolsa”, disse.

Eu levei uns 3 segundos pra entender. No que eu vi a outra já passou por trás e eu agarrei as duas que sobraram na minha frente. Agarrei elas e falei: ‘Vocês tavam me roubando. Como vocês ousam? Eu tava aqui ajudando vocês”’, explicou Gloria Pires. “Isso ai é Ruth virando Raquel”, disse Fábio Porchat, fazendo referência a novela Mulheres de Areia.

Apesar do enorme susto, Gloria Pires conseguiu salvar seus pertences e nada de grave aconteceu com ela. A atriz ainda contou quando salvou uma senhora e um cachorro de se acidentarem no metrô. Todas as histórias da famosa fizeram a plateia do programa de Fábio Porchat se acabarem de rir.

