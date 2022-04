De acordo com o boletim, nesta quarta-feira (6), há nove pacientes na clínica covid, desses, quatro são de Cruzeiro do Sul. Quatro testaram positivos na clínica covid, dois negativos e três suspeitos internados no Hospital de Campanha do Juruá. Além de duas pessoas na UTI covid (um de Cruzeiro do Sul e um de Guajará).

Foram registradas nas últimas 24 horas, duas altas hospitalares, uma transferência interna da clínica covid para clínica médica geral e quatro admissões na clínica covid.