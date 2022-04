Simaria elege produção básica para show e faz sucesso nas redes sociais: “Gostaram?”

Pronta pro show! Simaria, da dupla com Simone, animou a galera do Twitter ao publicar um clique com seu look super descolado para uma apresentação ao vivo desta terça-feira (19).

Apostando em uma produção mais básica, a artista de 39 anos não deixou o estilo de lado ao escolher peças no tom nude para montar seu visual. A cantora combinou as botas com o vestido e deixou os fãs intrigados com a escolha de look que evidenciou ainda mais a boa forma de Simaria na ocasião.

Nos comentários, os fãs reagiram e deixaram diversos elogios para a morena. “Simaria deixa de usar roupas com essa cor. Eu tomo um susto sempre”, brincou um seguidor em resposta ao tweet da musa. “Qual a sensação de ser a mulher mais linda do mundo?”, questionou uma fã. “Meu coração chegou a errar as batidas aqui, meu Deus”, elogiou um terceiro.

Nas redes sociais, Simone abre o jogo sobre suposto afastamento de Simaria

Família unida sim! Recentemente, a cantora Simone usou o Instagram Stories para responder algumas perguntas de seus fãs e não deixou de mencionar a irmã enquanto interagia com a galera da rede social.

Em determinado momento, Simone foi questionada sobre estar afastada de Simaria, mas a artista garantiu que elas estão bem e que apenas ficam separadas por conta da correria do dia a dia. “Simaria tem a vida dela, e eu a minha! Nos falamos quase todos os dias. Amo minha princesona. Vou já ligar de novo”, contou Simone via Instagram.

Anteriormente, Simone já chegou a revelar que sente “ciúmes” da cantora depois que a mesma ficou solteira. “Simaria está correndo de homem, Simaria não quer ninguém. Essas conversas desgraçadas que andam inventando pra ganhar mídia, esse povo que não faz sucesso e fica querendo mídia em cima dos outros. Vai caçar emprego, fi da peste! Vocês já sabem que eu tenho ciúmes dela, pra entrar na família, amor, vai ter que passar por mim primeiro! E se não passar, não vem! Tu tá ouvindo, você que está aí do outro lado e está afim? Sai fora!”, disse a sertaneja.

Por Metropolitana