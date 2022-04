Silvio Santos convoca Serginho Groisman, oferece fortuna e futuro do Altas Horas é decretado: “Sócio do Baú”

Serginho Groisman é figura carimbada no fim de sábado da Globo. Mas, antes disso, o veterano da televisão esteve em outros canais.

Nos anos noventa, o famoso fez um enorme sucesso no SBT, onde comandava um programa no mesmo estilo do atual, mas com algumas restrições. Isso fez com ele mudasse de casa, fechando com a família Marinho no final da década.

Silvio Santos hesitou em deixa-lo ir e o convocou para uma reunião. O empresário, decidido a manter Serginho no SBT, fez uma proposta praticamente irrecusável, financeiramente falando.

“Eu tive que falar que estava tentado em ir para a Globo. Ele me ofereceu um tanto. Era um dinheiro que me faria sócio do Baú. Fiquei com a cabeça muito confusa”, disse o jornalista em uma recente entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura.

Por fim, o famoso decidiu abriu mão da fortuna oferecida por Silvio Santos e fechou de vez com a platinada. Ainda na entrevista, ele garantiu que, independente da troca, não tem nada a reclamar do SBT. “Fui feliz ali”, ressaltou.

Mudanças na Globo

Desde o ano passado, a emissora carioca vem enfrentando uma série de mudanças. Todas elas atingiram tanto o jornalismo, quanto o setor de entretenimento.

Várias carteiras tiveram baixa e inúmeros profissionais foram mandados embora, principalmente aqueles mais antigos, que recebiam uma verdadeira fortuna de salário. De acordo com um comunicado do próprio canal, a intenção é reduzir a verba.

O Altas Horas segue confirmado na grade.

Por TVFOCO