“Seu lugar é no tronco, macaco”: bilhete racista é deixado em prédio

Um funcionário terceirizado que trabalha em prédio residencial de Belo Horizonte (MG) encontrou bilhetes com teor racista. Ele acredita ser o alvo das ofensas por trabalhar na limpeza do local onde os papéis estavam.

Em um primeiro momento, na última quarta-feira (20/4), o homem de 25 anos registrou boletim de ocorrência, acompanhado do supervisor, depois de ter encontrado o material por volta das 8h20.

“Volta pra sua jaula gorila volta pro licho (para o lixo) de analfabetos que você veio preto sujo (…). Lugar de preto não é na limpeza e na sesala (senzala, dizia o bilhete escrito à mão.

O jovem foi remanejado de área dentro da empresa. Porém, quando foi buscar os pertences no sábado (23/4), voltou a encontrar mensagens ofensivas.

“Sofra as consequências, viado, preto. Ou você sai daqui, o resto toma banho de cloro, africano. Bons tempos eram quando pessoas como você sabiam do seu lugar que é no tronco, macaco, estúpido. Lugar seu é com sua gente na senzala, seus amigos são sujos como você.”

Um segundo B.O. foi registrado por meio da síndica do edifício, localizado no bairro Planalto, e da diretora da empresa prestadora de serviços.

“A pessoa que faz isso não tem humanidade dentro dela. Me chamou de analfabeto, mas trabalho para pagar meu curso de enfermagem“, informou o funcionário ao G1. Ele não quis se identificar.

Fonte: G1