Sete pessoas são presas com arma de fogo, munição e dinheiro no interior

Sete pessoas foram presas durante operações da Polícia Militar por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Durante as operações a polícia também capturou foragidos prisionais envolvidos em crimes de pirataria nos rios. As prisões ocorreram em Boca do Acre, Coari e Tefé.

Boca do Acre

Por volta das 22h30 de quinta-feira (7), policiais da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) realizavam patrulhamento de rotina, na rua BL 21, bairro Platô do Piquiá, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita, que ao perceber a presença da polícia fugiu para uma área de mata. Na fuga, o indivíduo deixou cair uma escopeta calibre 20 e cerca de 40 gramas de maconha. Os materiais apreendidos foram apresentados na delegacia para os procedimentos de polícia judiciária.

Coari

Policiais do 5° Batalhão de Polícia Militar (BPM) receberam uma denúncia anônima informando que na rua das Orquídeas, no bairro Grande Vitória, suspeitos estavam comercializando entorpecentes. Ao revistar os suspeitos, a polícia encontrou uma balança de precisão, maconha, R$636 e dois aparelhos celulares. Os materiais apreendidos e levados para uma delegacia local.

Tefé

Policiais Militares do 3º BPM prenderam, na quinta-feira, quatro pessoas em posse de arma de fogo, munições e dinheiro, sendo que dois deles estavam foragidos da unidade prisional. A polícia também suspeita que o grupo esteja envolvido em crimes de pirataria na região.

Foram apreendidos uma espingarda calibre 32, uma pistola, munições, dois aparelhos celulares, porções de cocaína, pendrive e outros produtos, além de R$ 793,00.

