Servidores da educação suspende greve por tempo indeterminado

Os servidores da Secretaria de educação do Acre decidiram no inicio da tarde desta terça (5), suspender a greve que dura mais de 2 meses no Estado.

Nesta terça os deputados aprovaram o reajuste de 5,42 % para os servidores da educação. A expectativa era de um reajuste de 10,6 % para a classe, mesmo com os 5,42 % aprovado a categoria diz não está satisfeita com a decisão do Governador.

Segundo Rosana Nascimento, presidete do sindicato dos servidores em saúde do Estado (SINTESAC), a greve está apenas suspensa e que pode voltar a qualquer momento.