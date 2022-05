Serva de igreja é executada

Na noite deste sábado (30) a serva evangélica, Luciana Alves, de 37 anos, foi executada no Beco Manaus, na Compensa, na Zona Oeste da capital amazonense. Nenhuma testemunha teria presenciado o crime.

De acordo com informações, a vítima estaria em uma casa, quando criminosos armados invadiram o local e pediram que ela saísse, em seguida Luciana foi alvejada com vários tiros na cabeça, morrendo no local. Os criminosos empreenderam fuga rapidamente.

A Polícia Militar do Amazonas e o Departamento de Polícia Técnico-Científica e assim que chegaram no local já começaram realizar investigação e a suspeita é que Luciana tenha sido morta por membros de uma facção no lugar do marido, que supostamente, tem envolvimento com o tráfico de drogas.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo de Luciana para exame de necrópsia. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Atenção, conteúdo sensível. Imagens fortes :

