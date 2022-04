Série D: Humaitá pega o Porto Velho-RO, hoje, fora de casa

Após a estreia com derrota, em casa, para o Amazonas (AM) por 1 a 0, o Humaitá tenta neste sábado, a partir das 14h30 (de Rio Branco-AC), no estádio Aluízio Ferreira, na cidade de Porto Velho, diante do time de codinome da capital rondoniense, sua reabilitação na disputa da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D.

Na busca da primeira vitória, o técnico Emanuel Sacramento terá à disposição o zagueiro Luiz Fernando, o volante Felipe Xavão e o atacante Digão. O trio pode pintar entre os titulares para encarar o Porto Velho. O zagueiro Luiz Fernando e o atacante Digão participaram do segundo tempo da partida de estreia do Tourão na Série D diante da Onça-Pintada.

Outros quatro nomes à disposição do técnico Emanuel Sacramento dizem respeito ao lateral-esquerdo Dominy, o meia Isac, ambos ex-Galvez, assim como o meia Felipe, ex-Náuas. O quarto reforço é um velho conhecido do torcedor do Tourão. Trata-se do volante Dudu, esse com passagem pelo clube ano passado. O atleta estava nesta temporada no Brasiliense-DF.

Goleiros: Felipe Leineker e Marcão

Zagueiros: Luiz Fernando e Reginaldo.

Laterais: Gilberto (E), Adriano (D) e Dominy (E).

Volantes: André, Mamude, Xavão e Larusso.

Meias: Felipe, Isac, Vinícius Alves, Igor Dias, Felipinho e Dudu.

Atacantes: Breno, Aldair, Daniego e Digão.

Fonte: Acrenews