Sensitiva fez previsão sobre acidente de ex BBB Rodrigo, com detalhes impressionantes

Nesta sexta-feira (1/4), após ser noticiado o trágico acidente com o ex-BBB Rodrigo Mussi, internautas resgataram uma previsão da sensitiva Monica Buonfiglio que havia alertado sobre o acontecimento.

Em janeiro, ainda quando os nomes dos participantes que entrariam no BBB22 ainda eram desconhecidos do público, ela previu que algum participante do BBB22 poderia sofrer um trauma na cabeça e que isso poderia ter o envolvimento de um carro.

“Me preocupa a história da cabeça. Alguém machucando a cabeça, tendo que dar ponto. […] Espero que não seja nenhum tipo de agressão física. […] Como deve ter algum patrocínio de alguma empresa automobilística, aqui aparece também a presença de carro“, disse ela no vídeo em questão.

Na ocasião, ela mencionou até mesmo a possibilidade do envolvimento de alguma empresa automobilística que patrocina o programa no acidente. Hoje, foi revelado que o motorista que levava Rodrigo Mussi trabalha no aplicativo 99 de corridas patrocinador do BBB22. No momento do acidente, Rodrigo Mussi utilizava “Presente do Anjo”, que conquistou na prova que valia o Anjo da semana, o ex BBB ganhou R$ 9,9 mil em créditos em corridas no aplicativo 99 – acumulando, assim, R$ 20 mil no total.

“Eu sei que tem aquelas situações em que 500 pessoas entram em um carro, e o último que fica, ganha o carro. E isso pode ter algum dissabor na área de saúde de algum participante”, completou ela na previsão.

Nas redes sociais, os fãs ficaram surpresos com a semelhança da previsão e do acontecimento. “Eu estou embasbacada”, disse uma admiradora do rapaz. “Estou realmente chocada”, comentou outra. Já uma terceira ressaltou: “Foi tão específico”.

“A 99 confirma que Rodrigo Mussi estava em uma corrida da plataforma, quando o carro em que estava se envolveu em uma colisão, na última quinta-feira (31), em São Paulo. A empresa lamenta profundamente o acidente e informa que está em busca de contato com os familiares do passageiro e motorista para oferecer apoio e acolhimento necessários”, disse a empresa em nota enviada à imprensa.

Por No Amazonas é Assim