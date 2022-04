SENA: Adolescente comete suicídio após terminar namoro virtual e mãe desabafa: “Celular foi a maldição da vida dela”

A mulher usou as redes sociais para desabafar e aconselhar outros pais a não permitirem que seus filhos utilizem a internet indiscriminadamente. A servidora pública, que mora em Sena Madureira, no interior do Acre, encontrou a filha de 16 anos morta no domingo (17) após um namorado que conheceu pelas redes sociais terminar o relacionamento com ela.

“A pessoa dizia que amava ela; e nós falávamos por videochamada. Ela dizia que ia casar virgem, ia realizar o sonho dele, porqie eles se amavam, mas brigavam muito por ciúmes. Ela já tinha se cortado, sempre tentava alguma coisa”, diz a mulher chorando.

A senhora orienta os demais pais: “Olhem e controlem os celulares, porque houve eu estou aqui, com minha filha no caixão. Eu permiti que ela usasse celuar. O telefone foi a maldição para a vida da minha filha, que não soube usar”.

A Polícia Civil do Acre investiga o caso. O delegado quer saber se o suposto namorado que vive no Mato Grosso tenha ou não influenciado a adolescente a cometer o suicídio.

Por YacoNews