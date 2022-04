Seme realiza panfletagem sobre marco do desenvolvimento que alerta pais sobre TEA

O Departamento de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação (SEME) realizou, nesta segunda-feira, 18, uma panfletagem abordando os marcos do desenvolvimento de uma criança que pode ser portador do Transtorno do Espectro Autista.

A ação aconteceu pelas ruas do centro de Rio Branco. No panfleto continham informações sobre marcos do desenvolvimento infantil que servem de alerta para os pais.

Veja os marcos do desenvolvimento, segundo o Instituto Pensi:

AOS 6 MESES – Não faz aqueles sorrisos gostosos ou expressões alegres.

AOS 9 MESES – Não responde as tentativas de interação feita pelos outros, quando esses sorriem, fazem caretas, sons; Não busca a interação emitindo sons, sorrisos ou caretas;

AOS 12 MESES – Não balbucia ou se expressa “como um bebê”; Não responde ao seu nome quando chamado: Não segue com o olhar gestos que os outros lhe fazem.

AOS 18 MESES – Não fala palavras e não expressa o que quer;

AOS 24 MESES – Não fala frases de duas palavras que não sejam apenas imitação ou repetição.

O objetivo da ação, que contou também com palestra explicativa, é esclarecer e orientar a população sobre o Transtornos do Espectro Autista.

