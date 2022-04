Sem resposta, motoristas fazem paralisação de advertência

Os motoristas de ônibus da Via Verde, realizaram no início da tarde deste sábado, 30, uma paralisação de advertência. Toda a frota parou por uma hora no Terminal Urbano.

O ato se deu em razão da categoria não obter resposta do ofício enviando na última sexta-feira, 29, para o Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito (RBTRANS), Anízio Cláudio de Oliveira Alcântara.

O documento foi redigido, após a categoria saber que a prefeitura pretende transferir as linhas da Via Verde para a Ricco Transporte e que isso pode afetar diretamente trabalhadores que podem perder seus postos de trabalho.

Veja vídeo: