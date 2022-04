Sem notícias da mãe há mais de 12 anos, jovem sonha em reencontrá-la

Felipe Pereira de Sousa, 18 anos, saiu da Zona Rural para a capital com o objetivo de reencontrar sua mãe, Fabiana do Nascimento Pereira, 33 anos.

O jovem relata que seus pais tiveram um breve relacionamento e sua mãe saiu grávida. Ela o criava até perder sua guarda na justiça por não ter condições financeiras para sustentá-lo, assim alegou o pai ao juiz, que deferiu a sentença favorável ao homem.

Levado para a Zona Rural, Felipe conta que nunca mais viu a mãe e desde então tem o sonho de reencontrá-la.

Ao completar 18 anos, pediu ao pai para trazê-lo para a capital para buscar pela mãe. Foi quando o pai o deixou em frente a uma delegacia e foi embora. Com sua certidão em mãos o jovem conseguiu, até o momento, saber, através de registros na polícia, que Fabiana poderia morar no bairro Chico Mendes, na região do São Francisco, parte alta da cidade.

Atualmente, o jovem se encontra hospedado na casa de uma família, no bairro Belo Jardim, que o acolheu e tem ajudado a realizar seu sonho.

Quem conhecer Fabiana do Nascimento Pereira, que mora ou já morou no bairro Chico Mendes entre em contato, através do número (68) 98422-2430 – falar com Roseli Araújo.

