SELF SERVICE DE COCAÍNA: homem é preso com drogas no Beco do Sid no Conjunto Esperança

Durante incursão policial na região do Conjunto Esperança, mais especialmente no Beco do Sid, local conhecido como “boca de fumo”, os policiais do Tático, com apoio da Rotan, prenderam um homem e apreenderam drogas, na tarde desta quinta-feira, 7.

Hudson Tauan da Silva já havia sido preso em março deste ano, exatamente dez dias antes do seu aniversário de 18 anos, e na época foi liberado pela justiça. Hoje, 7 de abril, e já maior de idade, o rapaz foi preso novamente com cocaína e encaminhado para a Delegacia de Flagrantes.

Ele confessou que estava vendendo entorpecente e em seu poder a polícia ainda apreendeu cerca de 152 reais, oriundo da venda de entorpecente.

O detalhe é que a droga estava em um prato com uma colher e uma gilete. O ”cliente” chegava e pedia a quantidade que queria ou cheirava o pó ali mesmo, estilo SELF SERVICE.

A polícia acredita que essa nova modalidade de venda seja para tentar se livrar mais rapidamente da droga, caso a polícia chegue, porém, desta vez não funcionou.