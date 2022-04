Seleção feminina fará amistoso com Suécia dias antes da Copa América

A CBF anunciou nesta sexta-feira (8) que a seleção brasileira feminina fará um último amistoso contra a Suécia, nove dias antes do início da Copa América de Futebol Feminino, programada para começar em 8 de julho. A equipe sueca é a segunda melhor do mundo no ranking da Fifa, atrás apenas dos Estados Unidos. O time também faturou a prata nos Jogos de Tóquio.

O duelo marcará o reencontro da sueca Pia Sundhage, técnica do Brasil, com a equipe do seu país. Pia comandava a equipe sueca que conquistou a prata na Olimpíada Rio 2016. O primeiro embate entre as duas seleções desde os Jogos pode ter um clima de revanche: nas semifinais da Rio 2016 foram exatamente as suecas que eliminaram as brasileiras nos pênaltis. A partida Brasil x Suécia está prevista para o dia 28 de junho, às 13h30 (horário de Brasília), em Estocolmo (Suécia). O compromisso faz parte da janela Fifa (entre os dias 20 a 28 de junho).

A seleção brasileira vem se preparando para a Copa América, que destinará três vagas diretas para o Mundial de 2023, na Nova Zelândia e Austrália. O vencedor também garante presença na Olimpíada de Paris 2024.

Ontem a seleção empatou em 1 a 1 em amistoso com a Espanha, na casa da adversária. Na próxima segunda-feira (11), a seleção mede forças com a Hungria, na cidade de San Pedro de Pinatar, na região de Múrcia (Espanha).

