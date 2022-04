Seis acusados de invadir delegacia para matar preso serão julgados novamente

Quase dois anos depois, os seis denunciados de invadir a delegacia de Capixaba e matar um preso serão julgados novamente. A sessão será realizada na segunda-feira, dia 25, no Fórum Álvaro de Brito Viana, no interior do Estado.

Emerson de Lima Farias, Paulo Cordeiro Morais, Deivity da Silva, Henrique Santos Ribas, Roberto de França Lima e Cimar Barros de Oliveira são acusados pelo assassinato de Elison de Souza Santos. O preso foi morto em 27 de setembro de 2018, após ter sido retirado de dentro da cela da delegacia. A vítima foi levada para o meio da rua e espancada até a morte, em praça pública.



Elison de Souza Santos

Elison foi preso após assassinar o casal de idosos Francisco Oliveira, de 69 anos, e Sebastiana Mendes, de 58 anos. O duplo homicídio ocorreu na zona rural de Capixaba. Em outubro de 2020, os seis réus foram absolvidos em júri em júri popular, mas o Ministério Público do Acre recorreu da sentença. A Câmara Criminal anulou a sessão por entender que a decisão dos jurados foi contrataria às provas do processo.

No primeiro júri a sessão se estendeu por 19 horas.

Fonte: Acrenews