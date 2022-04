Segurança Pública envia força-tarefa ao Alto Acre para prevenir e reprimir ações do crime organizado na região

Com o objetivo de prevenir e reprimir ações do crime organizado na região do Alto Acre, o Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP) enviou, nas primeiras horas desta terça-feira, 5, força-tarefa para atuar nas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia.

A operação nos dois municípios foi deliberada durante reunião, envolvendo integrantes da Polícia Civil (PC), Polícia Militar (PMAC), Grupo Especial de Fronteira (Gefron), Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN), e conduzida pelo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Paulo Cézar Rocha dos Santos, ocorrida na segunda-feira, 4. Todas as forças policiais do Acre participam da missão.

De acordo com as deliberações, a força-tarefa deslocada ao Alto Acre, que também envolve o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), para efetiva atuação nos dois municípios, está sob a coordenação do diretor operacional da Sejusp, coronel Ulysses Araújo, e conta com o apoio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Acre.

Fonte: AcreNews