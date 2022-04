Sefaz participa de seminário nacional online sobre educação fiscal

A Secretaria de Fazenda do Acre (Sefaz), por meio da Escola Fazendária, participará do Seminário Desafios da Educação Fiscal: um Olhar TransformaDOR. O evento online será realizado entre 26 e 28 de abril, com o intuito de promover debates e abordar de forma inovadora a temática da educação fiscal e cidadania no Brasil, por meio de palestras e painéis.

O seminário é uma iniciativa dos programas de educação fiscal dos estados do Acre, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Tocantins. No Acre, a responsável pela Escola Fazendária, Rozani Dias, será mediadora do painel “A importância da definição dos problemas para o desenho de políticas públicas”.

“Além da educação fiscal, o seminário busca a conscientização das pessoas quanto à função social do tributo para a garantia dos serviços públicos. Com as capacitações, a Escola Fazendária chega à sua finalidade da promoção da educação social”, avalia Rozani.

Segundo a gestora, a ideia do seminário surgiu a partir do curso Design Thinking, que propõe a construção de uma nova atitude mental, um olhar aos desafios e problemas por uma nova perspectiva.

O seminário será transmitido pelo canal da Nota Potiguar no YouTube. As inscrições são abertas ao público, sem custo e sem limite de vagas.

Para obter mais informações e inscrever-se no evento, acesse o link abaixo:

https://seminarioeducacaofiscal.set.rn.gov.br/