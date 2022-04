Secretária de Assistência Social adia divulgação de resultado do processo seletivo

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) por meio da comissão organizadora do processo seletivo simplificado, comunica que a divulgação dos recursos e dos resultados finais que inicialmente estava previsto para o dia 24 de abril foi adiado para o dia 2 de maio.

O adiamento deu-se devido à complexidade do sistema RBProcessoseletivo que necessita de conectividade para o seu acesso durante o preenchimento dos dados e anexos exigidos no edital, a alta demanda da administração pública que também faz uso do sistema atual que serve de plataforma para todas as etapas do processo seletivo e a não conclusão da sistematização na plataforma do sistema de processos simplificados eletrônicos, RBSimplificado desenvolvida pelo Departamento de sistemas, coordenado pela diretoria de tecnologia da informação sob tutela da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI).

A divulgação dos recursos e da divulgação dos resultados finais ocorrera no dia 02/05 (segunda-feira) no site: www.riobranco.ac.gov.br e http://rbsimplificado.riobranco.ac.gov.br