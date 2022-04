Saúde Itinerante realiza mais de 500 atendimentos em Sena Madureira

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do programa Saúde Itinerante, em parceria com a gestão municipal de Sena Madureira, realizou mais de 500 atendimentos pelo programa Saúde Itinerante, durante sábado, 9, e domingo, 10.



Foram realizadas ultrassonografias. Foto: Odair Leal/Sesacre

O objetivo do programa é dar vazão às filas de espera de diversas especialidades: ginecologia, ortopedia, obstetrícia e pediatria, por exemplo. Além disso, oferta exames de apoio diagnóstico e ultrassonografia, atendimento social, dispensa de medicamentos e atendimento de enfermagem.

Arlete Barros, de 57 anos, foi uma das pacientes reguladas atendidas durante o mutirão: “Quebrei o braço e achei ruim, mas fui consultada aqui e o médico disse que está tudo bem”, relatou.

Ainda em Sena Madureira, a secretária adjunta executiva da Saúde, Muana Araújo, acompanhou os atendimentos e também realizou uma visita técnica à obra de reforma do Hospital João Câncio Fernandes.



Secretária adjunta executiva Muana Araújo em visita ao Hospital João Câncio Fernandes. Foto: Odair Leal/Sesacre

Confira os números

• Consultas Médica nas especialidades de:

• Ortopedia: 120

• Ginecologia/Obstetrícia: 55

• Pediatria: 33

• Total de pacientes atendidos: 208

• Crianças encaminhadas ao Hospital João Câncio para Internação: 2

• Atendimento do Serviço Social: 15

• Atendimento de Enfermagem: 99

• Exames de Imagem/ Ultrassonografia: 65

• Exames Laboratoriais: 34

• Exames de PCCU: 9

• Receitas Médicas atendidas: 60

Regulação Ambulatorial

• Atendimentos: 40

• Exames Regulados para o Into: 59

Procedimentos

• Infiltração: 9

• Exérese de Pólipo Endocervical: 2

• Total geral de atendimentos: 594

Galeria de Imagens:

Fonte: Agência do Acre