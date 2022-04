Saúde do Acre entrega instrumentais cirúrgicos para a regional do Juruá

“Uma entrega que há muito não era realizada”, foi o que relatou a secretária de Estado de Saúde do Acre, Paula Mariano, durante o envio dos instrumentais cirúrgicos para a regional do Juruá. O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), vem investindo massivamente na estruturação da assistência à população.

Essa renovação faz parte do compromisso do governo em trazer melhores condições de atendimento aos usuários do sistema público de saúde e também aos servidores, que agora passam a utilizar instrumentos novos, sendo que a regional do Juruá é composta de sete municípios e também atende munícipes do Amazonas.

Entre os itens estão os funcionais, que são: bandejas, cubas, comadres e papagaios; e os instrumentais cirúrgicos, como pinças e outros. Além disso, também foram incluídas cadeiras de rodas na entrega ao hospital.

“Estamos mandando caixas de cirurgias, de sutura, material para curetagem, bandejas. Então, estamos conseguindo contemplar nossas unidades para a melhoria do trabalho dos nossos servidores e melhor acolhimento da nossa população”, destacou Paula Mariano.

A coordenadora da regional do Juruá, Catiana Rodrigues, veio a Rio Branco para receber os instrumentais: “Há muito tempo não recebíamos esses materiais que são de grande valia para as nossas unidades hospitalares. Então, o governo está proporcionando uma saúde de qualidade para nossa população”, declarou.

Fonte: Agência Acre