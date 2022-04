Saúde define ações para garantir segurança contra incidentes no Hospital da Criança

Em razão do incidente envolvendo um princípio de incêndio na noite desta segunda-feira, 4, no Hospital da Criança de Rio Branco, que integra o Sistema Assistencial à Saúde da Mulher e da Criança (Sasmc), as equipes gestoras da unidade e da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) se reuniram na manhã desta terça-feira, 5, para encaminhar medidas acerca do ocorrido.



A reunião foi realizada na manhã desta terça-feira, 5. Foto: cedida

O objetivo da reunião foi discutir e definir ações para garantir a segurança física de acompanhantes e pacientes do Hospital da Criança. É importante destacar que o princípio de incêndio foi um caso isolado e que está sendo periciado pelo Corpo de Bombeiros.

Ainda, toda a parte elétrica e equipamentos da unidade passam por vistorias especializadas e o atendimento naquela unidade de saúde segue normalmente. Os pacientes que estavam na sala onde ocorreu o episódio foram transferidos e estão sendo acompanhados.

Na mesma noite do incidente, a secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano, e sua equipe administrativa estiveram presentes no hospital, prestando a assistência necessária no momento emergencial e orientando sobre os procedimentos adequados.

Fonte: Agência do Acre