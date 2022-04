Sargentos da Polícia Militar do Acre são selecionados para representar Rio Branco no Dia Mundial da Criatividade e Inovação promovido pela ONU

Buscar incentivar as pessoas a usar novas ideias, tomar novas decisões e ter pensamentos criativos. Com tais objetivos a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu em 2017 o Dia Mundial da Criatividade e Inovação, comemorado anualmente no dia 21 de abril, em todo o planeta. Em comemoração, a instituição escolheu representantes em cada cidade. Em Rio Branco, os sargentos Leonardo Fleming e Francineide Moura, da Polícia Militar do Acre (PMAC) fazem parte das 15 pessoas selecionados.



Uma inspiração pela reciclagem que vem de família. Foto: Cedida

O evento reúne lideranças que buscam desenvolver iniciativas criativas e inovadoras, visando o aprimoramento de conhecimentos sociais, tecnológicos, econômicos e sustentáveis, no intuito de fortalecer as relações humanas e sociais. Com um trabalho voltado para a reciclagem e reutilização de materiais, a sargento Francineide Moura, formada em Gestão de Resíduos Sólidos, busca o reaproveitamento de materiais, reutilizando-os nas decorações de imóveis.

Com o projeto Bora Reciclar com Amor, a militar, que ingressou na PMAC em 2000 e atualmente faz parte da Patrulha Maria da Penha, busca as oportunidades de reaproveitar aquilo que teria como destino final o lixo: uma visão de consciência social que vem desde a sua infância, em memórias que tem como referência o seu pai, Francisco Barbosa, já falecido. “Desde a minha infância via meu pai trazendo objetos para casa, coisas reaproveitadas, inclusive nossa primeira televisão, que foi doada. Com muitos filhos, meu pai e minha mãe não tinham muito dinheiro”, disse a militar.



Sargento é autor do livro: “Seja O Nota 10 na Vida: Aprenda a Conquistar Seus Sonhos”. Foto: Arquivo Secom

Há cerca de seis anos a militar vem desenvolvendo esse projeto, utilizando as redes sociais para divulgar seus trabalhos e, assim angariar mais pessoas para o propósito de um mundo ecologicamente mais equilibrado. “Comecei uns trabalhos na casa de parentes e amigos, que gostaram de ver essas transformações do que elas já têm em casa, transformando espaços e coisas que elas acham velhas em algo novo, bonito e que não será jogado fora”, destacou a militar.

O sargento Leonardo Fleming, da turma de 2002 da Polícia Militar, é palestrante, especialista em aprendizado e autor do livro Seja O Nota 10 na Vida: Aprenda a Conquistar Seus Sonhos, baseado no método de aprendizagem desenvolvido por ele, o qual compartilha com outras pessoas com o objetivo de ajudar o próximo a transformar sua vida. O militar, que tem uma história de vida baseada na superação de desafios, principalmente nas barreiras relacionadas à aprendizagem, por conta do diagnóstico de dislexia, hoje alavanca sonhos com suas mentorias.

“Ser selecionado, entre tantos nomes, como inspirador, para representar nossa cidade, é de grande felicidade, pois mostra o quanto é gratificante o reconhecimento que o meu trabalho vem trazendo. Poder levar o nome do Acre para o Brasil e o mundo é um sonho que vem se realizando a cada dia, confirmando ainda o quanto é importante reconhecer o potencial que temos dentro da gente”, disse Leonardo.

