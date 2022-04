Sargento da Polícia Militar do Acre conclui Curso Expedito de Combustível de Aviação no Exército Brasileiro

Durante os dias 21 de março a 1º de abril, o sargento da Polícia Militar do Acre (PMAC), Ricardo da Silva Maciel, esteve em solo carioca na busca de aprimoramento técnico na sua área de atuação. O militar foi um dos concludentes do Curso Expedito de Combustível de Aviação, oferecido pelo Exército Brasileiro (EB), na cidade de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. As instruções aconteceram no Centro de Instrução e Adestramento Aeronaval Almirante José Maria do Amaral Oliveira (CIANN).

Com 36 anos de idade, oriundo do Curso de Formação de Soldados de 2009 (CFSD 2019), acadêmico do Curso de Engenharia Mecânica na Faculdade Pitágoras, há cerca de sete meses, o militar faz parte do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER). O curso promovido pelo EB soma uma carga horária de 62 horas/aula, que abrange disciplinas como: Manobra de Helicóptero, Requisitos do Combustível de Aviação, Doutrina de Combate a incêndio em aeronaves, Controle e Qualidade do Combustível de Aviação, entre outras.

Para o militar, o curso é primordial para sua formação profissional e acadêmica. “Vai agregar conhecimento para a vida toda e também para o curso que estou me habilitando, em mecânica de aeronave, proporcionando mais segurança no manuseio e transporte de combustível aqui no CIOPAER. Também aprendemos a fazer o procedimento para verificar se o combustível está contaminado e o que deve ser feito nesses casos”, destacou o sargento.

Galeria de Imagens:



Fonte: Assessoria da PMAC