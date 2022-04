São Paulo e Palmeiras se enfrentam neste domingo pela final do Paulistão

O São Paulo chega na final com vantagem depois de ter vencido o jogo de ida por 3 a 1

Palmeiras e São Paulo decidem a final do Campeonato Paulista neste domingo (3) no Allianz Parque. No jogo de ida de quarta-feira (30), no Morumbi, o São Paulo venceu por 3 a 1 e chega com vantagem na decisão em cima do alviverde.

Para conquista o campeonato e levantar a taça, o Palmeiras precisa vencer por diferença de ao menos três gols ou ganhar por dois e tentar levar a disputa nos pênaltis.

Esse será o primeiro título decidido entre Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. Os donos da casa buscam evitar a derrota já os tricolores buscam seu primeiro bicampeonato estadual em 30 anos. O São Paulo ganhou o campeonato em 2018 em cima do próprio Palmeiras e agora querem celebrar o primeiro troféu sob o comando de Rogério Ceni.

Do outro lado, à frente do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira já conquistou duas edições da Copa Libertadores e chegou a nove finais.

