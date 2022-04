São Francisco vence o Humaitá e garante o vice-campeonato

O torcedor católico do São Francisco pode levantar as mãos e agradecer aos céus. Na noite desta quarta-feira (20), no estádio Florestão, o clube católico não somente tirou a invencibilidade do campeão Humaitá durante partida da última rodada do Campeonato Acreano 2022, mas também, garantiu a segunda posição na tabela de classificação do torneio e vagas nas competições nacionais de 2023.

A vitória católica diante do Tourão por 2 a 1 não teve aspecto de dramaticidade, apesar do susto da equipe sair perdendo, após falha do capitão Diego Alberto, aos 25 minutos. No entanto, quis o destino que o próprio capitão católico, aos 39 minutos, ainda do primeiro tempo, deixasse tudo igual no placar.

Na etapa final, o São Chico tratou de buscar logo nos primeiros minutos o gol da vitória e, aos sete minutos, no jogo aéreo, Baby tratou de testar a bola para a rede do Tourão. Festa do torcedor católico no Florestão.

O Humaitá ainda tentou o empate, mas o goleiro Babal fez grande defesa após uma testada do atacante do Tourão, aos 24 minutos.



A equipe do São Francisco conquistou o vice-campeonato com três vitórias e dois empates. Foto/Manoel Façanha.

Adesg 4 x 1 Náuas

Na outra partida da noite, ocorrida no estádio Arena da Floresta, a Adesg goleou o Náuas por 4 a 1, em jogo válido também pela quinta e última rodada do segundo turno do Campeonato Acreano. Ciel, no primeiro tempo, e Juninho, Bruno e Lelão, na etapa final, marcaram os gols do triunfo do Leão de Senador Guiomard. Otávio descontou para o Cacique do Juruá. No entanto, nem mesmo o placar elástico da vitória, a Adesg fecha o returno do estadual na terceira posição, já que o vice-líder São Francisco superou o Humaitá na rodada.

Como fica

O revés para o São Francisco tirou uma invencibilidade de oito partidas sem derrotas do então campeão invicto Humaitá. No returno foram cinco jogos, quatro vitórias e uma derrota e 12 pontos conquistados. Por outro lado, o vice-campeão São Francisco, formado por atletas da terra, chegou aos onze pontos ganhos com três vitórias e dois empates.

Próximos jogos

O Humaitá agora volta a virar a chave e mira a partida do próximo sábado (23), pela segunda rodada do grupo 1 do Campeonato Brasileiro Série D, contra o Porto Velho-RO. O jogo será disputado no estádio Aluizão, em Porto Velho, capital de Rondônia, às 16h30 (de Brasília). Já São Francisco finaliza a temporada de forma surpreendente e com calendário cheio para a próxima temporada.

Fonte: Acrenews