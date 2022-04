São Chico vence o Cacique e fica perto do vice-campeonato

O São Francisco conquistou importante resultado nesta quinta-feira (14), na Arena da Floresta, pelo fechamento da quarta e penúltima rodada do hexagonal final do Campeonato Acreano 2022. O time católico superou o Náuas por 3 a 0, assim ficando bem perto de conquistar o vice-campeonato estadual e vagas na Copa do Brasil, Série D e Copa Verde 2023. Os gols do triunfo do clube católico foram marcados por Matheus Ceará, Baby e Cabanãs.

Como fica

Com o triunfo conquistado contra o Náuas, o São Francisco chega a oito pontos no returno e se isola na vice-liderança. O clube católico chega para o decisivo contra o Humaitá precisando de um simples empate para sacramentar o vice-campeonato. Uma derrota para o campeão da temporada ainda não elimina o clube católico da possibilidade de conquistar o vice-campeonato, mas para isso vai depender de um tropeço da Adesg diante do Náuas. Por outro lado, o Cacique segue sem pontuar no returno e vai para a última rodada apenas para cumprir tabela.

A vitória católica contra o Cacique nesta quinta-feira (14) eliminou de vez as possiblidades de Rio Branco e Galvez brigarem pelo vice-campeonato da temporada.

Próximos jogos

Na próxima quarta-feira (20), na Arena da Floresta, as duas equipes retornam ao gramado do estádio Arena da Floresta. O São Francisco encara o Humaitá, às 17h, e o Náuas mede forças contra a Adesg, a partir das 19h.

Fonte: Acrenews