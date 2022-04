Saiba quando começa o pré-confinamento do Power Couple Brasil

A sexta temporada do Power Couple Brasil tem estreia marcada para o dia 2 de Maio. Com apresentação de Adriane Galisteu e treze novos casais de famosos no elenco, a coluna LeoDias já descobriu quando é que o pré-confinamento do reality show inicia.

Antes do programa começar, o elenco será pré-confinado em um hotel, em São Paulo, onde realizarão os últimos testes de saúde, como por exemplo, o exame da Covid-19. Este período começa no dia 21 deste mês e termina no dia primeiro de maio, um dia antes da grande estreia da atração na Record TV.

Assim como no reality rural A Fazenda, as celebridades possuem acesso à Internet e celular móvel até a metade deste processo, ou seja, vão ficar cinco dias “conectados” e nos últimos cinco dias ficarão sem nenhum acesso ao mundo exterior para se acostumar com a vida de um confinado.

Power Couple é um reality show em que casais são confinados numa mansão e participam de provas para acumular quantias em dinheiro. A previsão de estreia da quinta temporada é 2 de maio. Inicialmente previsto para abril, o programa foi adiado para não bater de frente com o BBB22, da Globo.

Por Metrópoles