Saiba a previsão do tempo em Rio Branco para esse feriado de Tiradentes

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam ), informa que o clima desse feriado prolongado pode variar entre abafado a céu encoberto, com pancadas isoladas de chuva e trovoadas no período da tarde.

Confira a previsão e programe-se:

A previsão para está quinta-feira, 21, e de possibilidade de chuva de 90% pela manhã e de 100% à tarde. Máxima 28° e mínima 22°graus.

Para sexta–feira, 22, o céu será encoberto com possibilidade de chuva 60% de manhã e céu parcialmente nublado à tarde.

Possibilidade de chuva 40%. Máxima 31° e mínima 22° graus.

No sábado, 23, o tempo será encoberto com possibilidade de chuva à tarde. Com máxima de 30° e mínima de 22° graus.

Já a previsão para domingo, 24, é de dia chuvoso com possibilidade de chuva de 100%. Máxima 26° e mínima de 22° graus.