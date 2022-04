Rodrigo Mussi recebe alta da UTI, sai do hospital e começa processo de reabilitação após grave acidente

Nesta quinta-feira (28), as redes sociais de Rodrigo Mussi notificaram uma informação que aliviou muito os fãs e seguidores do ex BBB.

Rodrigo Mussi recebeu alta da UTI do hospital das clínicas e foi levado para a reabilitação intensiva, aonde vai receber tratamento específico para o caso dele.

As informações também foram divulgadas por seu irmão, Diogo Mussi: “E a alta do HC veio. O Rod já foi transferido para a reabilitação intensiva e iniciou a avaliação geral. Serão dias intensos de reabilitação e o Rod está motivado. Disse que vai dar conta de tudo. À noite eu volto para expor o recado dele para os fãs. Bora, guerreiro!”.

CONVERSA COM ESLÔ

Algumas horas antes de entrar no programa ao vivo do Multishow, o “BBB – A Eliminação”, último da temporada, a ex-sister Eslovênia Marques contou aos seus fãs através das redes sociais que teve contato com Rodrigo Mussi.

Eslovênia Marques, que ficou conhecida por sempre estar ao lado de um eliminado nos paredões do BBB22, revelou que conseguiu conversar diretamente com Rodrigo Mussi, nesta última quarta-feira, 27 de abril. A notícia chegou aos fãs como um brinde após o término do BBB22, que consagrou Arthur Aguiar como campeão da edição.

Eslô reforçou que Rodrigo Mussi está bem e se recuperando do trágico acidente. No entanto, ela não falou de livre e espontânea vontade sobre a conversa, na verdade, ela foi questionada por um de seus milhões de seguidores, através da caixinha de perguntas dos Stories do Instagram.

Repondendo a questão feita pelo seu seguidor, se havia falado com Rodrigo Mussi, Eslô afirmou: “Falei com o Rô hoje. Escutar a voz dele foi bem especial. Ele vai ficar 100% logo, logo! Cuida aí, hein, Rodrigo”, anunciou a ex-sister do BBB22.

Por TVFOCO