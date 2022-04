Rodrigo Mussi mexeu os pés e os braços, segundo último boletim médico divulgado pela família

O último boletim médico de Rodrigo Mussi, divulgado pela família neste domingo (3), afirma que o ex-BBB mexeu os braços e as pernas e teve uma melhora significativa nas últimas 24 horas, com a pressão intracraniana controlada.

O irmão mais novo do ex-BBB, Rafael Mussi, foi ao hospital e falou com os médicos responsáveis. As informações foram repassadas pelo irmão Diogo Mussi no Instagram, por meio de uma série de stories. Segundo a família, não há expectativa de extubação ou de saída de Rodrigo da UTI (unidade de terapia intensiva).

“O Rodrigo teve uma melhora significativa nas últimas 24 horas, a função renal melhorou, ele mexeu os braços, as pernas. A gente está extremamente feliz e emocionado, obviamente a lesão ainda é delicada, o estado é considerado grave, mas ele tem melhorado muito e não teve piora, a pressão intracraniana está controlada”, afirmou Diogo.

Ele acrescentou que o ex-BBB deve acordar de forma lenta, por causa da gravidade da lesão, mas agradeceu aos fãs e seguidores pelo carinho e pelas orações. Segundo Diogo, o irmão “sempre está em intervalos entre sobreviver e ser feliz”.

“A vida dele é assim, e ele é um guerreiro, ele vai viver, ele vai levantar, ele vai sair de lá andando, eu tenho certeza, eu quero que vocês acreditem nisso e que mandem muita força e amor para esse cara, porque ele merece, ele é feliz, ele ama viver, como diz o Rafinha, ele tem sede de viver, e isso vai acontecer nos próximos dias”, finalizou Diogo.

Foto: Reprodução | Instagram

