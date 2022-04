Roberto Cabrini mostra raio X do crime organizado do Rio de Janeiro

Na noite deste domingo (3), Roberto Cabrini apresenta no Câmera Record o documentário inédito Os Segredos da Longa Noite.

O jornalista entra em uma das comunidades mais perigosas do Rio de Janeiro para apresentar uma radiografia do crime organizado, com um acesso raro, arriscado e exclusivo a uma das principais fortalezas comandadas por um desses grupos. Ele ainda fica frente a frente com a mulher conhecida como “advogada do tráfico”, que consegue circular livremente por esse universo clandestino.

Rodeada por armamentos que podem ser comparados aos do Exército, a equipe do Câmera Record, liderada por Roberto Cabrini, entrevista soldados do crime organizado. Eles mostram detalhes da pesada artilharia que usam nos confrontos contra a polícia, a milícia e grupos rivais. Os traficantes revelam ainda o que os levou a essa vida e o que esperam do futuro.

O encontro com o grupo só foi possível com a intermediação de Flávia Fróes, advogada conhecida por defender bandidos famosos como Fernandinho Beira-Mar e Marcinho VP. Hoje, ela trabalha na defesa do ex-vereador Jairinho, suspeito de envolvimento na morte do menino Henry Borel.

Cabrini entra nesse território ao lado de Flávia e investiga por que ela ficou conhecida como advogada do tráfico. Ele acompanha o dia a dia da mulher, que, sem medo do preconceito, defende integrantes de facções rivais com honorários altíssimos e transita no submundo do crime sem sofrer nenhum tipo de retaliação: a profissional afirma ter “imunidade diplomática” nesses grupos.

O programa também traz entrevistas com especialistas sobre a dificuldade do Brasil de enfrentar o crime organizado.

O Câmera Record com Roberto Cabrini vai ao ar no domingo, às 23h, logo depois do Domingo Espetacular.

