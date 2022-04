Ritual: Ex-BBB dá 100 mil para Pai de Santo e faz trabalho para Arthur perder prêmio e ser escorraçado

Explodiu na web nesta terça-feira (19) a notícia que um curandeiro muito conhecido pelos famosos por fazer livramentos espirituais teria recebido uma proposta tentadora para tirar Arthur Aguiar do BBB22.

Pai Diego deveria fazer um trabalho para que Arthur Aguiar não fosse o grande vencedor da vigésima segunda temporada do Big Brother Brasil. Sendo assim, foi ofertado ao religioso a quantia de R$100 mil.

Porém, o nome do contratante de Pai Diego é desconhecido. Sendo assim, os internautas de plantão começaram a especular que a solicitação tivesse sido feita por um ex-participante do reality global.

O fato é que a pessoa, no caso, não tem um bom relacionamento com Arthur Aguiar e seu desejo é de ver o marido de Maíra Cardi sendo escorraçado da mansão de Curicica. Dessa forma, o famoso não ganharia o prêmio de R$1,5 milhão.

Após a proposta feita pelo desconhecido, Pai Diego declarou publicamente que precisa de 70 bois das raças Angus e Brangus para que possa realizar a amarra. O próprio religioso, então, ainda não decidiu se fará o que lhe foi pedido, já que tudo segue em segredo.

Paulo André deve deixar o BBB22

Na noite do último domingo (17), se formou mais um Paredão na casa mais vigiada do Brasil. Após a saída de Jessilane, Pedro Scooby venceu a nova Prova do Líder e mandou Eliezer direto para a berlinda no BBB22. Já Gustavo, foi o mais votado pela casa, recebendo voto de todos, menos dele mesmo, e teve direito a um contragolpe, puxando Paulo André para a disputa pela preferência do público.



BBB22: Enquete do UOL aponta eliminação de Paulo André (Foto: Reprodução)

Sendo assim, na noite desta terça-feira (19), um dos três deixará o BBB22. A enquete mais famosa da internet, do portal UOL, indica que o atleta olímpico será o próximo eliminado. No entanto, é muito improvável que isso aconteça, já que na última berlinda, a enquete do portal indicou a eliminação de Arthur Aguiar, mas quem deixou a disputa, com 63% dos votos, foi Jessilane.

Segundo a enquete aqui do TV Foco, quem deve deixar a disputa desta vez é Gustavo, que está com 63% dos votos.

Fonte: Tv Foco