Rita Cadillac comemora sucesso no OnlyFans: ‘Está pagando as contas’

A ex-chacrete Rita Cadillac, 67, comemora o sucesso de sua conta na plataforma OnlyFans, onde fotos e vídeos eróticos podem ser compartilhados mediante pagamento de uma taxa. Ela diz que o lucro da conta criada há um ano na plataforma está ajudando a pagar as contas.

“Está ótimo, o OnlyFans, está pagando as contas. Graças a Deus, que continue assim”, disse a cantora na madrugada deste domingo (24) no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, onde esteve para assistir ao desfile das escolas de samba do Grupo Especial.

Cadillac diz que criou a conta plataforma no período de pandemia porque ficou sem poder trabalhar, mas o número de assinantes cresceu rapidamente. “Eu tenho um que já assinou [a conta] por três anos”, comemora sem revelar o número de assinantes.

Cadillac explica que produz vídeos e faz ensaios fotográficos a cada quinze dias para alimentar a plataforma. Ela também conta que conversa com os assinantes e responde a tudo que eles pedem. “Eu só não conto piada, mas eu falo”, diz rindo.

Fonte: Banda B