Rita Cadilac sobre seu perfil no OnlyFans: “Está pagando as contas”

A idade não é um limite para ser uma estrela OnlyFans. Isso foi demonstrado pela ex-chacrete Rita Cadillac que, aos 67 anos, tem uma conta de sucesso na plataforma de conteúdo adulto, onde compartilha fotos e vídeos que a ajudam a pagar as contas.

“Está ótimo, o OnlyFans, está pagando as contas. Graças a Deus, que continue assim”, garantiu a cantora em uma entrevista à Folha de São Paulo, enquanto assistia ao desfile das escolas de samba do Grupo Especial, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo.

Cadillac garante que abriu sua conta OnlyFans em plena pandemia de covid-19, já que as restrições sanitárias o impossibilitaram de trabalhar. A ex-chacrete não tinha muita esperança de que desse certo, mas teve uma surpresa quando o número de assinantes começou a crescer rapidamente.

“Eu tenho um que já assinou (a conta) por três anos”, disse à Folha. Ainda assim, a cantora se recusa a divulgar o número total de inscritos que possui na plataforma de conteúdo adulto.

No OnlyFans, a Cadillac produz vídeos e envia ensaios fotográficos quinzenalmente para manter seus fãs na plataforma satisfeitos. A cantora garante que também conversa regularmente com seus assinantes e responde a todas as perguntas que eles possam ter. “Eu só não conto piada, mas eu falo”, contou rindo.

A brasileira se une ao time de mulheres maduras que encontraram sucesso no OnlyFans. Apesar de ser geralmente uma rede social pensada para jovens, existem vários perfis de modelos com mais de 40 anos que encontraram audiência e ganharam assinantes.

É o caso de Kelly Stark, que aos 46 anos causou furor na plataforma de conteúdo adulto, que recentemente disse à mídia britânica o Daily Star que “aqueles com mais de 40 fazem melhor”.

A loira recentemente fez uma sessão de fotos com One Classy Mom, outra modelo OnlyFans que não deu sua idade exata, mas diz que tem “mais de 50″.