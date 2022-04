Rio Branco encerra março com 141,3 milímetros de chuva a mais do que o previsto para o mês

O Rio Acre na capital chegou à cota de 12,28 metros, nesta quarta-feira (6), na medição das 18 horas, e está com 1,22 metro abaixo da cota de alerta (13,50m). Com a vazante, os bairros atingidos pela cheia começaram a passar por limpeza para que as mais de 120 pessoas que estão desabrigadas e desalojadas comecem a voltar para casa. Foram entregues 40 kits de limpeza e outros 40 de higiene.

“Dessa forma, não tem condições climáticas para que o rio volte a subir. Verificamos toda bacia do Rio Acre e, nesta quarta, apresentou decréscimo em todos os locais e também o Riozinho do Rola, que nos preocupa, está com 72 horas de vazante e dessa maneira vai permanecer”, acrescentou.

Volta para casa