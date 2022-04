Rio Branco-AC chega ao Amapá com time titular indefinido para estreia na Série D

A delegação do Rio Branco-AC já está na cidade de Macapá, capital do Amapá, onde estreia no Campeonato Brasileiro da Série D nesta segunda-feira (18), contra o Trem-AP, em confronto do grupo 1. A equipe acreana embarcou na madrugada deste sábado (16) com destino à cidade da partida, aonde chegou no fim da manhã por volta das 11h. O técnico interino Chicão relacionou 21 jogadores.

A equipe titular ainda não está definida. Alguns jogadores estão em fase de recuperação no departamento médico e com desgaste físico, por isso o 11 inicial só deve ser confirmado neste domingo.