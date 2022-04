RG Digital: quando devo trocar o meu documento atual?

O novo modelo de carteira de identidade já está valendo em todo o Brasil. A ideia é unificar o número de documento em todos os estados por meio do CPF. Com o novo RG digital, a carteira de identidade continua valendo? Confira qual o prazo.

De acordo com o governo federal, a carteira de identidade atual continuará valendo por até 10 anos para quem tem até 60 anos. Já para os cidadãos com mais de 60 anos, o documento atual seguirá valendo por tempo indeterminado.

RG Digital

Existe prazo para que os institutos de identificação se adéquem às mudanças. Vai até março de 2023. O novo RG Digital vai ter uma numeração única em todo o país. E a confirmação do documento poderá ser feita por meio de um QR Code. Antes da mudança, se a pessoa emitisse um novo documento em outro estado receberia um novo número. Com o modelo digital, a grande diferença será a unificação.

Além disso, com os avanços criados com o RG Digital, o registro passará a ser aceito como documento de viagem por estar dentro dos padrões internacionais. Mas valerá apenas para os países que fazem parte do Mercosul.

A emissão do documento será gratuita e nas versões física e digital. O novo registro deve facilitar o acesso aos serviços públicos, a exemplo da prova de vida do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Além de reforçar a segurança contra a falsificação da carteira de identidade.

O documento só poderá ser trocado nos casos em que o atual estiver vencido ou na primeira via. Ou seja, as pessoas de 12 a 60 anos tem um RG com validade de 10 anos. Já os idosos acima dos 60 anos tem RG com validade por tempo indeterminado. Ou seja, o novo documento só será obrigatório a partir de 2032.

