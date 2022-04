Revólver, balas. Ameaça à vida de Cássio. Esposa vai à polícia. Medo no Corinthians

“É questão de tempo. Não sei o que a gente vai fazer, matar eu não sei, mas vamos achar e esculachar. E pode dizer que estamos fechados com o português (o técnico Vítor Pereira), entendeu? Não com vagabundo paneleiro. O recado vale para todos.

“O recado vale para todos, você entendeu, filhão? Pode repassar que do Gil nós tá quase encontrando, o do Gil está quase no pente. Tá bom, filhão? Relaxa. Mas o principal é desse vagabundo aí do Cássio, tá bom? Então fique em paz, nada contra você, contra a sua pessoa, mas a caminhada é essa. Nós é tudo pelo Corinthians.”

As derrotas do Corinthians viraram caso de polícia.

Ameaças ao goleiro Cássio chegaram em mensagens pelo Instagram ao personal trainer de sua esposa. Com direto a fotos de um revólver e balas.

Ela fez questão de procurar as autoridades.

A situação é angustiante.

A preocupação é real.

O perfil criado no Instagram é $heik Caçador.

A diretoria do Corinthians deve se pronunciar oficialmente.

Janara, esposa de Cássia, está muito preocupada.

A notícia já vazou para o restante do elenco.

O clima no Corinthians é muito tenso.

A direção fez questão que a notícia chegasse a público.

Para deixar claro que a polícia está atrás de quem fez a ameaça.

Mas o vazamento não aliviou a tensão.

Muito pelo contrário…

Por T7