Réu que executou jovem na frente da mãe e da esposa é condenado

Wesley da Silva Parada foi condenado pelo assassinato do jovem Jefferson Santos do Nascimento. A decisão foi do Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri em sessão realizada nesta quarta-feira, 27, no Fórum Criminal.

Consta na denúncia apresentada pelo Ministério Público do Acre que no dia 10 de maio de 2018, na Rua Padre João Martins, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, Wesley Parada e um comparsa executaram o jovem a tiros. Jefferson estava na companhia da esposa e da mãe quando foi executado a tiros em via pública.

Ao ser interrogado no plenário da 1ª Vara do Tribunal do Júri, Wesley Parada negou que participou do crime, mas durante a sessão o promotor Carlos Pescador apresentou aos jurados provas de que o réu foi o autor do homicídio.

Ao final da sessão Wesley Parada foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão em regime semiaberto.

Fonte: AcreNews