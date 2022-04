RETORNO PRESENCIAL: Governo do Estado anuncia início do ano letivo e destaca avanços na Educação

A próxima segunda-feira, 11, será marcada pelo início do ano letivo na rede estadual de ensino. A retomada será feita de maneira presencial na maioria das escolas públicas do Acre.

Em pronunciamento divulgado nas redes sociais, o governador Gladson Cameli comemorou o retorno dos estudantes à sala de aula. O gestor fez uma prestação de contas ao destacar os avanços conquistados em prol da Educação em sua administração.

“Durante dois anos, a pandemia tentou nos separar. Mas nós continuamos juntos pelo rádio, pela internet e pela TV. Nesse tempo, reformamos os prédios, disponibilizamos apoio para que os professores contratassem internet e comprassem notebooks e, ainda, no ano passado, oferecemos o maior bônus da história para os profissionais da Educação”, afirmou.



Governador Gladson Cameli confirmou o início do ano letivo na rede estadual de ensino para a próxima segunda-feira, 11. Durante pronunciamento, gestor destacou avanços conquistados em prol da Educação. Foto: Marcos Vicentti/Secom

“Também colocamos mais 110 novos micro-ônibus em todo estado para levar e trazer nossos alunos com conforto e segurança. O prato extra também continua. Uma refeição a mais para cada estudante”, completou o chefe do Poder Executivo.

A segurança sanitária dos estudantes, professores e demais profissionais é prioridade para o governo do Acre. O uso de máscaras faciais continua sendo obrigatório. Além disso, a disponibilização de álcool em gel, tapete sanitizante e rodízio de estudantes na hora do lanche estão entre as medidas adotadas.

O Estado dará continuidade à distribuição gratuita de fardamento escolar. Neste ano, os pais receberão o vale na escola e levarão à malharia mais próxima para retirar o uniforme. Cada aluno terá direito a duas camisetas, uma calça ou uma bermuda ou mesmo um short saia, de acordo com cada etapa de ensino. Os estudantes dos colégios militares também serão contemplados.

Cerca de 145 mil estudantes da rede estadual receberão o kit aluno (material escolar), incluindo, pela primeira vez, alunos do ensino médio. Outra grande novidade em 2022 é a distribuição de garrafinhas (squeeze) e mochilas, que já estão em fase de confecção.

Fonte: Agência do Acre