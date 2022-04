Relação de Denílson e Renata Fan é descoberta e esposa detona marido na cama: “Isso não deveria acontecer”

Luciele di Camargo, irmã de Zezé, é bem ativa nas redes sociais e não vê problema em expor sua vida íntima com o marido, o comentarista da Band, Denílson, e seus filhos, Maria e Davi.

Recentemente, Luciele postou um momento de mãe e filha em um salão de beleza em São Paulo. A esposa de Denílson estava retocando sua raiz, enquanto a herdeira mexia nas madeixas.

Enquanto isso, Denílson estava com o filho: “Estou aqui retocando a minha raiz branca e olha só quem está do outro lado”, disse ela. Em seguida, Luciele afirmou que o marido não deveria vê-la daquela maneira.

“Isso não deveria acontecer na vida de casal. Não deveria, mas acontece e sobrevivemos”, disse a artista, que continuou: “Olha quem está do outro lado, acompanhando Davi cortando o cabelo e de quebra tem essa visão maravilhosa”, declarou a irmã de Zezé.

Por fim, Luciele confirmou que teria uma noite romântica com Denílson: “Hoje tem e se ele falar que está traumatizado, eu vou lá e digo ‘filhinho esquece’ não tem como traumatizar”, declarou a esposa do comentarista.

Luciele e Denílson casaram-se em 2010 e desde então se tornaram símbolos de companheirismo e paixão. Porém, há quem fale que ele possui muita intimidade com a comandante do Jogo Aberto, Renata Fan.

Contudo, a relação de Denílson e Renata Fan e a química na frente das câmeras é somente amizade e Luciele di Camargo demonstra não se importar com isso. Inclusive, a irmã de Zezé se mostra bem resolvida sobre o assunto e até admitiu que incentiva o amado e ainda dá dicas de algumas coisas para fazer com a comandante do esportivo durante a atração.

Fonte: AAron Tura TV