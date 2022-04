Reconhecido por imagens de câmeras, homem que assaltou distribuidora de bebidas é preso com moto roubada

Na noite de ontem, uma guarnição da Polícia Militar, em apoio ao Núcleo de Inteligência da própria corporação, compareceu a um endereço no bairro Cristo Rei, em Vilhena, onde havia informações de que uma motocicleta roubada estaria escondida.

Os militares foram autorizados pelo dono a entrar na casa e encontraram a moto no quintal da residência. O veículo estava embaixo de uma lona preta e parcialmente “depenado”, pois o suspeito já havia retirado algumas peças para vender a um “sucateiro”, cujo endereço ele não soube informar.

Foragido do sistema prisional e com um mandado de recaptura contra ele, o homem foi informado de que havia sido reconhecido pelas câmeras de segurança de uma distribuidora de bebidas assaltada por ele no mês passado. Ele admitiu o roubo e deu o nome do comparsa naquela empreitada.

O foragido contou que havia ficado com a motocicleta e com parte do dinheiro do roubo. Foi apresentado na Unisp, junto com a motocicleta recuperada.

Fonte: Folha do Sul

Autor: Da redação