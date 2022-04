Ratinho detona no SBT, manda recado na lata a Faustão e expõe demissão brutal: “Leva embora”

Sem papas na língua, Ratinho não se intimida ao expor o que pensa em seu programa no SBT. Dessa forma, o apresentador detona vez ou outra a concorrência e expõe exatamente aquilo que lhe convêm ou não, às câmeras.

Na quinta-fera (31), por exemplo, o apresentador de 66 anos quebrou as regras no canal de Silvio Santos e falou de ninguém menos que Faustão, atual contratado da Band. Na ocasião, o comunicador discutia com Lucimara Parisi, uma das diretoras da atração, e mandou recado na lata para o pai de João Guilherme.

No relato, Ratinho massacrou o visual da colega de emissora no quadro Vem Quem Quer. “Faustão, leva embora de novo”, suplicou ele, implorando pela saída da famosa. Para quem não sabe, a profissional já fez parte do extinto Domingão do Faustão, na Globo. “Te dou uma grana. Me livra, que eu já te livrei de pois de anos”, prosseguiu o apresentador.

Vale ressaltar que, Lucimara Parisi largou o Domingão no ano de 2009, após 20 anos ao lado de Fausto Silva no dominical da emissora carioca. Em 2010, a diretoria passou a trabalhar com o âncora do SBT, e há 12 anos exerce a função na rede televisiva.

EXPOSTO

Após assinar com a Band, Faustão foi exposto por um ex-funcionário da Globo que não quis se identificar. Segundo ele, o apresentador tratava todos os funcionários da melhor forma possível, tanto que já chegou a dar até uma casa para um operador de câmera que morava de aluguel.