Raio-X mostra parafuso em nariz de criança indígena de 2 anos no AC: ‘procedimento delicado’, diz médica

Menina de dois anos precisou passar por um procedimento cirúrgico e ser intubada para retirada do objeto de dentro do nariz.

Uma criança de apenas dois anos teve que passar por uma cirurgia de urgência para retirada de um parafuso de dentro do nariz. O incidente ocorreu na manhã dessa segunda-feira (4), no município de Pauiní (AM). Ela foi atendida no Pronto Socorro de Rio Branco. O g1 não conseguiu contato com os pais da criança.

A menina é moradora de uma aldeia indígena no Amazonas e foi encaminhada junto com a mãe e o pai para Rio Branco para ser atendida no pronto-socorro. Eles receberam suporte na Casa de Saúde Indígena (Casai) que ao encaminhou para o PS.

A médica otorrinolaringologista que atendeu o caso, Marion Virginia Yumi Yomura, disse que mãe e filha chegaram no fim da tarde ao PS, mas, antes de o procedimento ser feito, a criança teve que ser avaliada. Ela falou ainda que a mãe estava nervosa, mas manteve a calma.

“Ela enfiou um parafuso dentro do nariz, a criança quando chegou estava muito agitada, tivemos que fazer uma radiografia para ver onde exatamente o objeto estava. Teve que ser feito um procedimento cirúrgico nela com anestesia geral. Ela foi intubada, porque, como é muito pequena, havia o risco de o parafuso machucar e ter sangramento, caso ela se mexesse. Então, optamos por esse procedimento por vídeo.”

Foram, no total, três médicos que participaram da cirurgia, sendo dois otorrinos e um anestesiologista. “Quando estávamos fazendo o procedimento o objeto foi para a parte de trás e caiu na boca, então, retiramos. Não teve nenhuma complicação, pois o parafuso não chegou a ficar muito tempo dentro do nariz, não deu tempo infeccionar. ”



Parafuso foi retirado de dentro do nariz de uma criança de dois anos — Foto: Arquivo pessoal

A médica falou ainda que a cirurgia terminou tarde da noite, mas que a criança reagiu bem e não se machucou. “Parafuso é um corpo estranho muito perigoso, mas ela não ficou com nenhuma lesão na mucosa, como reagiu bem, já pegou alta e foi liberada hoje [terça, 5]”, acrescentou.

O setor de Assistência Social da Casai informou que a meninas e os pais estão na Casai recebendo todo suporte até que ela tenha condições de retornar para a aldeia.

A otorrino falou que esse tipo de procedimento, embora seja comum, é muito delicado, especialmente em crianças.

“Sempre temos que atender uma criança com algum corpo estranho alojado, mas sempre existe o perigo. Hoje [terça, 5] mesmo já retirei uma bolinha de dentro do nariz de outra criança, mas sem necessidade de ir ao centro cirúrgico.”

Alerta

A especialista faz um alerta aos pais para que não deixem crianças perto de objetos pequenos para que não ocorram acidentes.

“É bom sempre tomar cuidado com objetos pequenos, sempre tomar cuidado miçanga, bateria, feijão, milho, alguns objetos e até comida porque é muito perigoso”, finalizou.

Fonte: G1ACRE