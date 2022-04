RACHA: Motocicletas são apreendidas durante ” racha” em Acrelândia

No dia de ontem, 04/04/2022, em um trabalho integrando da PM e da PC, foram apreendidas duas motocicletas, sendo que uma delas foi por crime de trânsito.

Conforme foi narrado pelo comandante da guarnição da PM do dia, três indivíduos estavam fazendo “racha” em sentido à Vila Redenção, quando avistaram a viatura empreenderam fuga, entrando no Ramal do Macário.

Assim, os policiais militares fizeram o acompanhamento deles, pediram apoio à PC para fazer o cerco nas saídas desse ramal. Com isso, conseguiram pegar um dos infratores, sendo este um menor de idade.

Dessa forma, tanto o menor quanto a motocicleta foram conduzidos para a delegacia de polícia de Acrelândia para que fossem tomadas as providências cabíveis.

O delegado da cidade, Dione Lucas, salientou que já está ciente do grupo de motociclista da cidade, inclusive já alertou o responsável, em outra ocasião, para treinarem, fazerem suas manobras entre outras coisas afins com responsabilidade e em local seguro. Caso sejam pegos, enfatizou o delegado, dentro da cidade, em vias públicas etc, podem responder por crime de trânsito com as penas variando de seis meses a oito anos de prisão. Além disso, podem responder por associação criminosa com pena privativa de liberdade de três a oito anos.

Além do mais, declarou o delegado Dione, se um menor for apreendido junto com o maior, este responderá, além dos outros crimes, por corrupção de menor com pena podendo chegar até quatro anos.

Fonte: Assessoria PCAC