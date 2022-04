Quinta-Feira Santa é feriado ou ponto facultativo em Rio Branco? Entenda

Quinta-feira santa é feriado em Rio Branco? Entenda como fica o expediente no serviço público.

A Semana Santa é conhecida pela tradicional celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que teve início no domingo (10) e segue até o dia 17, no domingo de Páscoa. Com isso, ponto facultativo e feriado impactam no serviço público da capital e estado.

Pelo calendário oficial de Rio Branco, regido por decreto publicado no início deste ano, Quinta-Feira (14) Santa é ponto facultativo, ou seja, o serviço público, exceto áreas emergenciais, devem para na quinta e só voltar na segunda-feira (18). Já que a sexta-feira (15) é feriado nacional porque é celebrada a Paixão de Cristo.

Órgãos e secretarias estaduais fecham nesses dias e voltam a funcionar normalmente na segunda (18). O mesmo vale para o âmbito estadual, que segue o mesmo calendário da capital Rio Branco.

Serviços públicos essenciais da Saúde, como as unidades de pronto atendimento (Upas) e o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), e da Segurança Pública, como as delegacias de polícia, seguem com o atendimento ao público sem alteração. As unidades da Central de Serviços Públicos (OCA) no estado não abrirão nos dias de feriado.

Fonte: G1ACRE