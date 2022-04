QUEBROU TUDO: Marido foge após esfaquear mulher por causa da derrota de time

Um homem de 45 anos fugiu na noite de sábado (02) após esfaquear a esposa de 42 anos em uma residência na linha 17, aproximadamente 37 quilômetros da zona urbana da capital de Rondônia.

O homem estaria furioso em virtude da derrota do Flamengo na final do campeonato Carioca. Com isso, ele começou a quebrar alguns objetos de dentro de casa. A mulher que estava lavando louças foi então filmar a atitude do marido.

Foi nesta hora em que o homem com raiva pegou uma faca e tentou furar a barriga da esposa. A mulher se esquivou e a facada atingiu a coxa dela.

O acusado fugiu ao ver a esposa perdendo muito sangue. Policiais militares foram ao local junto com o Samu e a vítima foi encaminhada para o hospital João Paulo II.

O autor do crime não foi encontrado.

Fonte: Rondoniaovivo